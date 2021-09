Około 40 osób z LDNA zaatakowało w sobotę budynek ratusza w Val-de-Reuil podczas ślubu pary kurdyjskiej. Aktywiści wdarli się do ratusza, a następnie do sali ślubów. Mer miejscowości Marc-Antoine Jamet został obsypany mąką, a wicemer Fadilla Benamara została pobita na schodach ratusza.

Senegalczycy kontra Kurdowie

To kolejny z serii incydentów, do których dochodziło w minionym tygodniu w Eure, a które zapoczątkowała bójka między dwójką dzieci w wieku około 10 lat, jednym pochodzenia senegalskiego, a drugim kurdyjskiego.

Rodzice dzieci po burzliwej kłótni pobili się. Ojciec kurdyjskiego dziecka po otrzymaniu uderzenia prętem w żebra trafił do szpitala, gdzie nadal przebywa w stanie ciężkim.

Po tym ataku aresztowano dwie osoby. Jednak w mieście nadal dochodzi do aktów przemocy pomiędzy grupami Senegalczyków i Kurdów. Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) zorganizowała przed ratuszem protest z udziałem około 1500 osób. W odpowiedzi LDNA, znana z brutalnych działań, sprowadziła w sobotę do miasta ponad 100 aktywistów z regionu paryskiego.

- Przygotowywaliśmy się do ceremonii małżeństwa trzech par (w tym jednej kurdyjskiej - PAP), kiedy członkowie LDNA zaczęli uderzać w bębny, a potem wkroczyli do ratusza – relacjonował mer.

Przywódca grupy, były raper skazany za gwałt, przebywa na wolności – skarżą się władze Val-de-Reuil.

Paliwo dla Le Pen?

Szefowa skrajnie prawicowego ugrupowania Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen określiła sytuację w tej miejscowości jako przykład "Francji chaosu i komunitaryzmu".

- (Le Pen) siedzi na wsi i wykorzystuje to, co się tutaj wydarzyło - skomentował z kolei w poniedziałek socjalistyczny mer Jamet w stacji BFM TV, broniąc społeczności miasta i twierdząc, że w Val-de-Reuil żyją przedstawiciele 70 narodowości, a "miasto pozostaje miejscem wspólnego życia". Zdaniem mera do incydentów doszło, ponieważ w mieście brakuje sił policyjnych.

Wydarzenia w Val-de-Reuil skłoniły francuskie media w poniedziałek do debaty nad rasizmem wśród mniejszości etnicznych we Francji.