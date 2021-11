O ile temperatura w Glasgow jest dość wysoka jak na początek listopada - po 12:30, gdy marsz się zaczynał, wynosiła 11-12 st. C - to od rana wieje silny wiatr i pada obfity deszcz. Taka pogoda ma według prognoz trwać cały dzień, co może spowodować, że liczba uczestników ostatecznie będzie niższa niż zapowiadane 50 tys. Na razie jednak ani policja, ani media nie oszacowały liczby uczestników.

Podczas wiecu, który odbędzie się na zakończenie marszu, przemawiać będzie m.in. 18-letnia szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Marsz klimatyczny

Thunberg w piątek poprowadziła w Glasgow młodzieżowy marsz klimatyczny, który odbywał się przy znacznie lepszych warunkach pogodowych. Wzięło w nim udział ok. 10 tys. głównie młodych ludzi. Na George Square w Glasgow, gdzie marsz się zakończył, mówiła ona, że konieczne są "natychmiastowe i drastyczne" cięcia emisji gazów cieplarnianych, by zatrzymać zmiany klimatu, gdyż "świat dosłownie płonie". Twierdziła też, że COP26 jest porażką i w rzeczywistości jest jedynie PR-owym działaniem polityków i firm.

W sobotę marsze klimatyczne odbywają się także w Londynie, innych brytyjskich miastach, jak również w ok. 200 miastach na świecie.

Konferencja klimatyczna COP26, którą Thunberg już kilka dni temu uznała za porażkę, potrwa do piątku 12 listopada.