Zaimek "iel" jako 3. os lp. oraz "iels" - 3 os l.mn. to zaimki osobowe, które umieszczono w najnowszym wydaniu prestiżowego słownika "Le Robert" z sugestią, że mogą być używane do oznaczania osób niebinarnych, które nie rozpoznają u siebie wyłącznie jednej płci, żeńskiej lub męskiej.

To jest postęp i wzbogaca język - stwierdziła minister ds. równości kobiet i mężczyzn Elisabeth Moreno, która nie rozumie kontrowersji związanych z pojawieniem się form pośrednich między "on" i "ona" czy "oni" i "one". Przeciwne stanowisko zajął minister edukacji Jean-Michel Blanquer, który uznał, że tworzenie nowych form zaimków jest błędem i wprowadza zamęt w procesie nauczania uczniów.

Ostry spór o zaimki

Deputowany partii prezydenckiej LREM Francois Jolivet poprosił Akademię Francuską o wydanie opinii w sprawie zaimków inkluzywnych.

Deputowany stwierdził, że jest oszołomiony tą inicjatywą, która jego zdaniem jest piętnem wejścia do naszego języka tak zwanego pisarstwa inkluzywnego, prekursora nadejścia ideologii +obudzonych+, niszczyciela naszych wartości. Nowe formy zaimków osobowych ostro skrytykowała szefowa regionu Ile-de- France Valerie Pecresse, była minister edukacji, która zabroniła ich stosowania w dokumentach samorządowych. Te formy to obraza dla języka francuskiego. Nie jestem za dekonstrukcją języka - stwierdziła Pecresse.