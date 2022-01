Thurgood Marshall nominację otrzymał z rąk prezydenta Lyndona Johnsona i w składziezasiadał w latach 1967–1991. Clarence Thomas zastąpił Marshalla w 1991 r., a do najważniejszego ciała sądowniczego w Stanach Zjednoczonych powołał go prezydent George Bush senior. Joe Biden obiecał, że zwiększy to skromne grono, i tym razem o kobietę.