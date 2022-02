Zaobserwowaliśmy rosyjskie jednostki wojskowe, których siły lądowe liczą 129 tys. Jeśli dodamy do tego komponent morski i powietrzny, to osiągają one łącznie 149 tys. - przekazał Reznikow.

W piątek rano ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało o powrocie do swoich baz części wojsk i sprzętu rozlokowanych w zachodniej części Rosji i na Krymie.

Rosja przekazała w tym tygodniu, że zaczęła wycofywać część sił z obszarów sąsiadujących z Ukrainą. Kijów i Zachód zakwestionowały to oświadczenie, wskazując, że dostępne im dane sugerują raczej zastępowanie części żołnierzy i sprzętu, co nie jest równoznaczne z wycofaniem części wojsk.