Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko - komentował reporter. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.

Reklama

Według cytowanych przez niego przedstawicieli władz ukraińskich, celem rosyjskiej operacji jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich prorosyjskimi.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>