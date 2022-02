Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim. To, przed czym ostrzegaliśmy całymi miesiącami, wydarzyło się. Mimo wszystkich naszych wysiłków, by znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne. Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za celową, przeprowadzoną z zimną krwią i od dawna planowaną inwazję. Potępiamy rosyjską agresję w najmocniejszych słowach i wzywamy do zaprzestania działań militarnych. Stoimy u boku odważnego narodu Ukrainy. W pełni popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz jej prawo do samoobrony i decydowania o własnym losie - powiedział Stoltenberg w krótkim oświadczeniu.

Reklama