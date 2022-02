W nagraniu dwóch ukraińskich żołnierzy ostrzega, że rzeczywistość wojny na Ukrainie jest zupełnie inna niż Rosjanie się spodziewali. Żołnierze przekonują, że ukraińskie wojska mają znakomitą broń i doskonale orientują się w terenie, co działa na niekorzyść agresorów.

Ponadto w komunikacie do rosyjskich wojsk, Ukraińcy przypominają, że w sobotę "nawet niesławny generał Magomed Tuszajew, dowódca Czeczeńskiej Gwardii Narodowej Ramzana Kadyrowa ze swoją jednostką został rozgromiony, +ginąc jak pies+".

"Poddajcie się"

W końcu ukraińscy żołnierze przekonują, by rosyjskie wojska się poddały, gdyż "w porównaniu do Rosjan, my tu nie rozstrzeliwujemy jeńców na miejscu". Nakarmimy was, damy wody (...), jesteśmy przyjaznymi ludźmi - zachęcali. Mamy gorącą herbatę, ubrania, prąd, (...) wszystko działa jak trzeba - dodali.

Wrócicie później do swoich matek, do swoich rodzin. W innym wypadku wszyscy tu na Ukrainie zginiecie na nic - ostrzegli.

Nagranie kończy się pozdrowieniem "Sława Ukrainie"!