W rozmowie ze stacją Sky News Johnson oświadczył, że wojna na Ukrainie może zakończyć się tylko wtedy, gdy prezydent Rosji zda sobie sprawę, że popełnił "katastrofalny błąd".

Putin i broń chemiczna?

Powtórzył obawy zachodnich urzędników, o których dzień wcześniej informowały brytyjskie media, że Putin może użyć broni chemicznej na Ukrainie, bo Moskwa zaczęła oskarżać Kijów o planowanie jej użycia na polu walki.

To, co słyszymy o broni chemicznej, jest wprost wyjęte z ich podręcznika. Zaczynają mówić, że broń chemiczna została zmagazynowana przez ich przeciwników lub przez Amerykanów. W ten sposób, gdy sami użyją broni chemicznej, czego się obawiam, będą mieli gotową "maskirowkę" - fałszywą historię. Widzieliśmy to w Syrii. Widzieliście to nawet w Wielkiej Brytanii. To właśnie już robią. To cyniczny, barbarzyński rząd - mówił brytyjski premier.

Absurdalna rosyjska propaganda

W środę Rosja poinformowała, że odkryła na Ukrainie wojskowy program broni biologicznej z takimi patogenami jak dżuma i wąglik, i wezwała USA do wyjaśnienia "ukraińskiego laboratorium broni biologicznej". Jeden z urzędników amerykańskich odrzucił to twierdzenie jako "absurdalną propagandę" i oskarżył Rosję o szukanie wstecznych pretekstów do wojny.

Na pytanie, czy istnieje kompromis, który skłoniłby Rosję do wstrzymania inwazji, premier Johnson odpowiedział, że "zależy to od Putina i tylko od niego".

Myślę, że musi on zrozumieć, że popełnił katastrofalny błąd w kalkulacjach i wszyscy widzą, że sprawy nie posuwają się naprzód w sposób, na jaki liczył. Jego najlepszym wyjściem, jak sądzę, jest wycofanie się, zaprzestanie przemocy i umożliwienie rozpoczęcia pokojowych negocjacji - wskazywał Johnson.

Dodał, że prezydent Rosji "musi zrozumieć, że jego opcje nie są dobre", ale sam Putin "bardzo utrudnił znalezienie oferty".