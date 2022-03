Podczas programu informacyjnego w państwowej telewizji Kanał 1 za plecy prezenterki wbiegła kobieta z plakatem o treści "żadnej wojny, nie wierzcie propagandzie, tu was okłamują". Kobieta kilka razy głośno wezwała do zatrzymania wojny na Ukrainie. Nadawanie audycji od razu przerwano, a kobieta została zatrzymana. Okazało się, że to jedna z dziennikarek stacji - Marina Owsiannikowa, która wcześniej nagrała inny, antywojenny materiał. Jak przypominają analitycy, na mocy nowego prawa, grozi jej 15 lat więzienia.

