"Piąty pakiet sankcji przeciwko Rosji musi być przyjęty najszybciej, jak to możliwe i być maksymalnie surowy" - ocenił Kułeba.

Reklama

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Kwestia znoszenia sankcji nawet nie powinna być podnoszona, dopóki nie skończy się ta wojna. Sankcje trzeba wzmacniać. Należy to robić każdego tygodnia, one muszą mieć charakter jakościowy. Nie dla nagłówków w mediach, że zostały wprowadzone, ale po to, by realnie nastąpił pokój – stwierdził Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w Telegramie.

Szczyt UE-Chiny

23. szczyt UE-Chiny odbędzie się w piątek w formule wideokonferencji. W spotkaniu wezmą udział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell. Stronę chińską będą reprezentować prezydent Xi Jinping oraz premier Li Keqiang.

Reklama

"Omówione zostaną zagadnienia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, zaangażowaniem społeczności międzynarodowej we wsparcie dla zaatakowanego kraju oraz wywołanym agresją kryzysem humanitarnym" - podano w komunikacie Rady Europejskiej.