- To, co dzieje się na Ukrainie, jest straszne. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych zadań jako Republiki Federalnej Niemiec jest uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej - podkreśliła minister w rozmowie. - Jednocześnie musimy chronić ludność Ukrainy przed tymi przerażająco brutalnymi atakami.

- Dajemy im tymczasowy dom. Wspieramy Ukrainę, dostarczając jej towary cywilne i wojskowe - powiedziała Faeser.