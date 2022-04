W piątek rosyjski resort obrony poinformował, że w okolicach Charkowa zabito 30 polskich najemników podczas ataku rakietami na wioskę - pisze "Wprost".

Reakcja MSZ

Nie wiemy w ogóle o takim fakcie jak jakikolwiek „polski oddział ochotników” ani o śmierci Polaków na Ukrainie – powiedział tygodnikowi rzecznik MSZ, Łukasz Jasina. Jego zdaniem, resort nie ma wrażenia, by była to prawda. Podejrzewamy, że jest to fake news. Jeśli cokolwiek w tej sprawie się pojawi, będziemy o tym informować - dodał