Przywozili do nas jeńców, znęcałem się nad nimi. A to odrąbię im palce, a to całą dłoń. (...) Moi koledzy pytają: "Saławat, skąd u ciebie taka dzikość?" - mówi Rosjanin w nagraniu zamieszczonym na facebookowym profilu SBU.

Okrucieństwo żołnierza kontraktowego

SBU już wie, skąd. To 27-letni Saławat Sarsionow z Astrachania, który przyjechał na Ukrainę jako żołnierz kontraktowy i bezskutecznie próbuje przebić się (wraz ze swoim oddziałem - PAP) do obwodu zaporoskiego - relacjonował rzecznik prasowy SBU Artem Dechtiarenko.

Podstawa procesów wojennych

Przedstawiciel ukraińskiej służby zadeklarował, że wszystkie przypadki podobnych działań rosyjskich żołnierzy zostaną udokumentowane jako podstawa przyszłych postępowań sądowych. Ciekawe, co o takich "osiągnięciach" syna myśli jego matka, Zulfija Sarsionowa? Jeżeli uda mu się przeżyć, to z pewnością czeka go sprawiedliwy proces - dodał Dechtiarenko.

Molestowanie ukraińskich żołnierek

Wcześniej, 5 kwietnia, rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa poinformowała o brutalnym traktowaniu ukraińskich żołnierek w rosyjskiej niewoli. Według Denisowej kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy i zmuszano do udziału w propagandowych materiałach.