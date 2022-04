Mój syn wyjechał w 2012 roku do krewnych w Rosji, a następnie w 2017 roku ukończył szkołę wojskową w Omsku i rozpoczął służbę w rosyjskiej armii. Synu, wróć na Ukrainę. Przecież wiesz, jacy spokojni i pracowici ludzie zamieszkują nasz kraj. Tutaj żyje cała twoja rodzina, tutaj jest pochowany twój tata i dziadkowie, tutaj jest twój dom. Błagam, złóż broń i wróć w rodzinne strony, gdzie wszyscy na ciebie czekają - mówi matka rosyjskiego żołnierza na nagraniu przytoczonym przez SBU.

Apel mieszkanki Wołynia

SBU zacytowała również apel mieszkanki Wołynia do ukraińskich matek, których synowie walczą obecnie po stronie najeźdźcy. Wzywajcie ich do domu, powiedzcie im prawdę (o tej wojnie - PAP). Niech złożą broń i wrócą do domu. Może w ten sposób uda się ocalić im życie - dodała kobieta.

Autentyczność potwierdzona

Informacja, że żołnierz pochodzący z obwodu wołyńskiego walczy w szeregach rosyjskiej armii pod Chersoniem, została potwierdzone przez źródła w kontrwywiadzie Ukrainy. Ostatnio wojskowy rozmawiał z matką w marcu, ale nie przyznał się, gdzie obecnie jest i czym się zajmuje - przekazał wołyński oddział SBU