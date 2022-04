Te działania opierają się na wstępnym treningu artyleryjskim, który siły ukraińskie już przeszły w innym miejscu, obejmują także szkolenia z używania radarów artyleryjskich i pojazdów opancerzonych, które znalazły się w ostatnio ogłoszonej partii pomocy zbrojeniowej - powiedział Kirby na konferencji prasowej w Pentagonie.

Przekazał, że Niemcy są jednym z "około trzech" zlokalizowanych poza Ukrainą miejsc, w których prowadzone są szkolenia. Odmówił podania pozostałych.

Kirby dodał, że przeważająca większość szkoleń sił ukraińskich będzie prowadzona przez żołnierzy Gwardii Narodowej Florydy, którzy trenowali już ukraińskich wojskowych, ale opuścili Ukrainę w lutym, przed inwazją Rosji.

Słyszeliśmy, że ponowne spotkanie gwardzistów z Florydy z ich ukraińskimi kolegami było bardzo emocjonujące, ponieważ wytworzyła się między nimi silna więź, gdy wspólnie mieszkali i pracowali, zanim tymczasowo rozstali się w lutym - zaznaczył Kirby.

Wcześniej w piątek wysoki urzędnik Pentagonu, cytowany przez stację CNN pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazał, że zakończyło się już szkolenie dwóch liczących po ok. 50 osób grup żołnierzy ukraińskich z posługiwania się systemami artyleryjskimi przekazywanymi przez USA Ukrainie. Instruktaż odbył się poza terytorium Ukrainy, a teraz przeszkoleni żołnierze mają wrócić do kraju, by przekazywać zdobytą wiedzę kolegom - dodał przedstawiciel resortu.

Na Ukrainę dotarła już "ponad połowa" z 90 haubic M777 kalibru 155 mm, które USA zobowiązały się przekazać temu krajowi - informował Kirby na konferencji prasowej w środę.

Rzecznik Pentagonu, pytany w piątek o postawę prezydenta Rosji Władimira Putina, odpowiedział, że charakteryzuje go "zdeprawowana, stosowana z zimną krwią brutalność (...) okrucieństwo wobec niewinnych ludzi, bezbronnych, cywilów, całkowity brak poszanowania dla życia ludzi, których zabija".