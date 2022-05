Nie ma wątpliwości, żeto wybitny reżyser. Nie bez powodu jego filmy zdobyły dziewięć Oscarów i dziesięć Złotych Globów. Stone to także autor czteroodcinkowego cyklu „” (The Putin Interviews), który ujrzał światło dzienne pięć lat temu. Poznajemy w nim rosyjskiego tyrana jako osobę opanowaną, rozsądną, rozważnie dobierającą słowa, a nawet dowcipną i życzliwą.

Gdy Putin przekonuje Stone’a, że władze USA finansowały zamachy terrorystyczne w Rosji (co rzekomo CIA mu potwierdziło), ten – zamiast drążyć temat – mówi z wyrozumiałością: Oczywiście list jest tajny? Zapewne nie można go obejrzeć. Na co Putin odpowiada: Nie byłoby to właściwe. Moje słowa wystarczą.