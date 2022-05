11 marca wydawana w Hongkongu propekińska gazeta „Wen Wei Po” opublikowała tekst, w którym dowodziła, że osoby popierające w wojnie Ukrainę mają powiązania z aktywistami antyrządowymi. Jednym z dowodów miał być post zamieszczony na Facebooku przez właścicielkę restauracji ukraińskiej w Hongkongu Ivan the Kozak. Kobieta przekazała w nim słowa wsparcia i zachęcała do wpłat na rzecz ukraińskiej armii. Ani słowem nie wspomniała o sytuacji na wyspie. Redakcja „Wen Wei Po” uznała jednak, że hasło „Chwała Ukrainie” („jiyun wingjiu gwai Wuhaaklaan”) to parafraza hasła „Chwała Hongkongowi” („jyun winggwong gwai Hoenggong”), tytułu hymnu z protestów, które przetoczyły się tam w latach 2019–2020.