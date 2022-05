Kułeba ocenił, że okrucieństwo armii rosyjskiej podczas trwającej obecnie inwazji na Ukrainie, "wstrząsnęło światem". Zapewnił, że prowadzone są śledztwa w ich sprawie. Jak uzasadnił, "mają one na celu postawienie wszystkich odpowiedzialnych przed sądem". - Skutki wojny są odczuwalne na całym świecie, gdyż Rosja otwarcie zagraża pokojowi w krajach UE i zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu, rabując ukraińskie zboże, blokując transporty z ukraińskich portów i zagrażając rolnictwu - zwrócił uwagę.

"Oddali życie w imię pokoju"

Zaznaczył, że w Dniu Pamięci i Pojednania - który upamiętnia rocznicę zakończenia II wojny światowej - wspominane są osoby, które "oddały życie w imię pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa świata". - Największym hołdem dla ich ofiary było nasze wspólne dążenie do tego, by tragedia ta nigdy więcej się nie powtórzyła. Jednakże Rosja, rozpętując niesprowokowaną, zakrojoną na szeroką skalę wojnę z Ukrainą, brutalnie naruszyła te zobowiązania, okazała lekceważenie dla ustanowionych zasad porządku międzynarodowego i zagroziła światowemu bezpieczeństwu - stwierdził Kułeba.

- W wyniku wojny rozpętanej przez Rosję zginęły już tysiące cywilów i obrońców Ukrainy, którzy jako ochotnicy wstąpili do sił zbrojnych, by bronić suwerenności Ukrainy oraz prawa do decydowania o naszej przyszłości i podążania europejską ścieżką. Dziś oddajemy hołd im wszystkim, w tym 225 dzieciom, którym zabrali życie rosyjscy najeźdźcy - oznajmił.

Zwrócił też uwagę, że skutki wojny odczuwalne są na całym świecie, ponieważ "Rosja otwarcie zagraża pokojowi w Europie i zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu, rabując ukraińskie zboże, blokując transporty z ukraińskich portów i niszcząc rolnictwo".

Podziękowania i nadzieje

Jak zauważył, obecnie "demokratyczny świat" podobnie jak w trakcie II wojny światowej "jednoczy się w obliczu wspólnych wyzwań i w imię naszych wspólnych wartości". - Wzdłuż linii frontu tu, na Ukrainie, agresor zostanie bez wątpienia ostatecznie pokonany przez Bohaterów Sił Zbrojnych Ukrainy i przy wsparciu naszych partnerów - oświadczył.

Podziękował "w imieniu całego narodu ukraińskiego" państwom, które wprowadziły "ostre sankcje przeciwko putinowskiej Rosji, a narodowi ukraińskiemu udzieliły zdecydowanego wsparcia wojskowego, humanitarnego i finansowego, aby powstrzymać to nowe globalne zagrożenie". Wyraził też podziękowania osobom, które udzieliły schronienia Ukraińcom "zmuszonym przez wojnę do tymczasowej ucieczki, tak długo, aż będą mogli wrócić, by odbudować wszystko, co Rosjanie zniszczyli".

Podsumował, że po "wspólnym zwycięstwie" powinno nastąpić ustanowienie "takiego systemu bezpieczeństwa, który naprawdę zagwarantuje, że wojna, okupacja i agresja już nigdy się nie powtórzą. Podwaliny pod ten nowy system bezpieczeństwa zostały już stworzone".