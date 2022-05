Biden skomentował sytuację w Europie podczas przemówienia na zakończenie roku akademickiego do nowych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis w stanie Maryland.

On nie tylko stara się zająć Ukrainę, ale tak naprawdę próbuje wymazać kulturę i tożsamość ukraińskiego narodu, atakując szkoły, żłobki, szpitale, muzea - bez żadnego innego powodu, jak tylko wyeliminować tę kulturę - powiedział Biden.

Zwracając się do marynarzy, Biden stwierdził też, że choć można mieć najbardziej zaawansowane okręty na świecie i najbardziej wyszkolonych żołnierzy, to najpotężniejszą bronią USA jest sieć sojuszników, których posiada na całym świecie. Odniósł się przy tym do perspektywy rozszerzenia NATO przez Szwecję i Finlandię, wspominając, że niedawno przywódcy tych krajów zadzwonili do niego, z pytaniem czy USA wesprze ich akcesję.

Biden: Putin znatoizował całą Europę

Działania Putina były próbą, by użyć mojego wyrażenia, aby sfinlandyzować całą Europę, uczynić ją całą neutralną. Zamiast tego, znatoizował całą Europę - powiedział prezydent. Wszystko to pokazuje politykę zagraniczną opartą o siłę współpracy z sojusznikami i partnerami - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński