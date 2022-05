Przeciwko drastycznemu sposobowi komunikowania takich informacji protestowali w otwartym liście dziennikarze oraz lekarze.

Wotum nieufności

Portal powołał się na kilka źródeł – jednym z nich jest wypowiedź Denisowej na dzisiejszej konferencji prasowej. Właśnie się dowiedziałam, że z polecenia prezydenta planowane jest na jutro wyrażenie wobec mnie, jako rzecznika praw człowieka w Radzie Najwyższej, wotum nieufności - powiedziała Denisowa. Według niej decyzja taka miała być podjęta rzekomo podczas narady u prezydenta.

Innym źródłem, na którym portal oparł swoje doniesienie, jest wpis na Facebooku Tetiany Peczonczyk, szefowej organizacji "ZMINA. Centrum Praw Człowieka". Peczonczyk poinformowała że nie ma konstytucyjnych podstaw do usunięcia Denisowej. Napisała też, że jest wiele zastrzeżeń co do jej pracy, lecz nie jest to najlepsza pora na zmianę na tym stanowisku.

Informację potwierdziły również dwa źródła portalu Ukrainska Prawda w partii Sługa Narodu.

Ludmyła Denisowa pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich od 2018 roku.