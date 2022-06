"Apele o to, by unikać poniżania Rosji, mogą poniżyć tylko Francję czy jakikolwiek inny kraj, który by do tego wzywał. Bo Rosja upokarza samą siebie" - oświadczył Kułeba.

Reklama

"Skupmy się lepiej na tym, jak przywołać Rosję do porządku. To zapewni spokój i uratuje ludzkie istnienia" - dodał.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla największego dziennika regionalnego "Ouest France" i innych tytułów regionalnych oznajmił, że nie należy upokarzać Rosji, by po zakończeniu walk na Ukrainie można było znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. "Jestem przekonany, że rolą Francji jest być siłą pośredniczącą" - dodał.