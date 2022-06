Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła w środę ustawę ograniczającą dostęp do broni palnej m. in. poprzez podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do zakupu karabinów półautomatycznych i wprowadzenie zakazu zakupu magazynków zawierających więcejj niż 15 naboi.

Ustawa uchwalona stosunkiem głosów 223:204,zasadniczo zgodnie z podziałami partyjnymi między Demokratami i Republikanami, nie ma jednak - jak zauważa Associated Press - większych szans na uchwalenie w Senacie, który pracuje nad własną wersją. Projekt Senatu kładzie nacisk na poprawę programów zdrowia psychicznego, zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach i dokładniejszego sprawdzania osób kupujących broń. Prace nad ustawą w kontrolowanej przez Demokratów Izbie Reprezentantów przyspieszyła ostatnia seria tragicznych masowych zabójstw dokonanych przy użyciu broni palnej.