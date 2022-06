Według komunikatu Pentagonu, w ramach nowego pakietu USA przekażą ze swoich magazynów cztery wyrzutnie HIMARS, dodatkowo do czterech dotychczas przekazanych, a także 36 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 105 mm, 18 łodzi patrolowych do ochrony wybrzeża, pojazdy do holowania haubic M777, 1200 granatników i 2 tys. karabinów maszynowych.

Nowa transza oznacza, że od 24 lutego USA przekazały lub przekażą Ukrainie broń o łącznej wartości 6,1 mld dolarów. - Stany Zjednoczone będą kontynuować wspieranie obrony Ukrainy i jej suwerenności i integralności terytorialnej. Odwaga i determinacja ukraińskich sił zbrojnych, nie mówiąc o obywatelach, nadal inspiruje świat i jesteśmy zobowiązani być z nimi podczas gdy walczą o swoją wolność - powiedział podczas briefingu prasowego w Białym Domu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Pytany o to, jak długo USA będą kontynuować pomoc Ukrainie w obliczu pogarszających się warunków ekonomicznych w Ameryce, Kirby stwierdził - powołując się na słowa prezydenta Bidena - że będzie to robić. Dodał też, że choć prezydent stara się wyważyć obie kwestie, od początku mówił, że wsparcie Ukrainy będzie wiązało się z kosztami.