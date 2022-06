Potwierdzimy jedność i determinację naszego Sojuszu, by bronić każdego centymetra terytorium NATO. Artykuł 5. (Traktatu Północnoatlantyckiego) jest nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane: atak na jednego to atak na wszystkich (członków NATO - PAP) - zadeklarował prezydent USA.

Biden zapowiada wzmocnienie sił USA w Europie

Zapowiedział, że w związku z zagrożeniem wojną Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność wojskową w Europie. Wśród działań tych wymienił utworzenie stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA w Polsce, zwiększenie liczby niszczycieli stacjonujących w Hiszpanii z czterech do sześciu i wysłanie dwóch dodatkowych szwadronów F-35 do Wielkiej Brytanii. Joe Biden oświadczył, że Sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku: z lądu, morza i powietrza. Putin chciał finlandyzacji Europy, a będzie miał jej +NATO-izację+ - podkreślił.