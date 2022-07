"Życie nie jest po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina" - napisał na Telegramie szef władz obwodu odeskiego na południu Ukrainy Maksym Marczenko, apelując do rosyjskich żołnierzy, by złożyli broń i nie brali udziału w zbrodniach przeciwko ludzkości.

W komunikacie przytaczanym we wtorek przez stację Sky News Marczenko wezwał rosyjskich żołnierzy, by w czasie wojny pomyśleli o swoich rodzinach, ponieważ ich bliscy "potrzebują zdrowych ojców, mężów i synów". Reklama "Życie nie jest dane po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina. Ratujcie swoje życie i przyszłość, odmówcie brania udziału w krwawej wojnie Putina! Złóżcie broń w imię swojej bezpiecznej i pokojowej przyszłości!” - zaapelował szef władz obwodu odeskiego. Rosyjscy żołnierze z elitarnych jednostek są odsyłani do Rosji, bo odmawiają walki Zobacz również Marczenko napisał, że żołnierze, którzy obawiają się, że będą ścigani przez rosyjskie władze, otrzymają "ochronę ONZ". - To nie jest poddanie się! To demonstracja waszej odmowy brania udziału w zbrodni przeciwko ludzkości - dodał. - Robiąc to, nie zdradzicie narodu rosyjskiego ani swojej ojczyzny. Przeciwnie, dacie Rosji szansę na uratowanie swojej godności i nadzieję na przyszłość - napisał ukraiński urzędnik. Reklama Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję