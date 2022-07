"Rosja może spróbować przyłączyć obwody ługański i doniecki Ukrainy do swojego terytorium, a następnie wykorzysta to, by w przypadku ukraińskiej kontrofensywy ogłosić w kraju powszechną mobilizację" - powiedział szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

- Ich plan jest następujący: zajmują obwody ługański i doniecki (na wschodzie Ukrainy), od razu przeprowadzają referendum, podejmują decyzję o wejściu tych terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej, a następnie, kiedy Ukraina będzie już prowadzić kontrofensywę i wyzwalać okupowane terytoria, Putin po prostu ogłosi, że Ukraina rozpoczęła wojnę przeciwko Rosji i dlatego należy ogłosić pełną mobilizację - powiedział urzędnik w wywiadzie dla portalu Liwyj Bereh.

Dodał, że Ukraina może rozpocząć kontrofensywę jedynie wtedy, gdy będzie miała wystarczającą ilość broni, a w 2014 roku nie zdecydowała się na odbicie utraconych terytoriów, gdyż jej armia była za słaba.

Reznikow ujawnia: Gromadzimy milion żołnierzy wyposażonych w zachodnią broń

- Kontrofensywa ma być trzecim etapem wojny. Tego właśnie dotyczy rozkaz prezydenta (Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego dotyczący odzyskania terytoriów na południu Ukrainy - powiedział Hajdaj.

O rozkazie prezydenta Zełenskiego mówił też ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "The Times".

- Ukraina gromadzi liczące milion żołnierzy siły, wyposażone w zachodnią broń, aby odzyskać okupowane przez Rosję tereny na południu kraju. (...) Prezydent wydał rozkaz najwyższemu dowódcy wojska, aby opracował właściwe plany - powiedział Reznikow.