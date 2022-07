Hoffmann podkreśliła, że "jesteśmy w stałym kontakcie we wszystkich sprawach dotyczących Ukrainy, zarówno w parlamencie, jak i w gronie ministrów, w ministerstwie obrony i tak dalej".

Przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann z partii FDP w piśmie do kanclerza Olafa Scholza domagała się spotkania, na którym przedstawiciele polityki i Urzędu Kanclerskiego, przemysłu zbrojeniowego, związków zawodowych i Bundeswehry uzgodniliby dalsze kroki wobec Ukrainy. Konferencja miałaby wyjaśnić, co Niemcy robią obecnie dla atakowanego przez Rosję kraju i co jeszcze można zrobić w najbliższych tygodniach.

"Hoffmann odmówiła komentarza na temat propozycji. Nie będzie żadnej reakcji na to pismo" - pisze portal telewizji ARD.