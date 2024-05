Dzisiaj do parlamentu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana Macieja Świrskiego - przekazał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego

Dodał, że trwa zbieranie podpisów pod dokumentem.

Sienkiewicz powiedział o zarzutach wobec Macieja Świrskiego przedstawiono we wniosku o Trybunał Stanu.

"Rażące naruszenie bezstronności"

Zarzuty sprowadzają się do trzech podstawowych kwestii. Pierwsza z nich dotyczy "absolutnego łamania prawa i ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznych. Nie do KRRiT i pana Świrskiego należy ocena, kto ma rządzić w mediach i czy ma dawać pieniądze na media publiczne. To jest złamanie ustawy - skomentował.

Druga sprawa, to jest polityka szefa KRRiT wobec mediów niepaństwowych, prywatnych, które były traktowane przez PiS jako wrogie. Przypomnę tylko całą historię TVN-u, kar nakładanych na TOK.FM. To było rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur - wyjaśnia.

50 stronicowy akt oskarżenia

Chcę od razu powiedzieć, że faktyczne uzasadnienie przygotowane pod Trybunał Stanu to jest 50 stronicowy akt oskarżenia, który nigdy nie ukrywał i mówił o sobie, że jest "talibem PiS-u". Przyszła pora, aby z takimi talibami zmierzył się trybunał - podkreślił.