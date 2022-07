Jak powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej, planowana rozmowa przywódców mocarstw dojdzie do skutku prawdopodobnie w tym tygodniu i jak dotąd planów nie zmieniły ponawiane codziennie groźby Pekinu w związku z możliwą wizytą spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie. MSZ ChRL zapowiedział, że jeśli polityk odwiedzi wyspę, Pekin "podejmie silne i zdecydowane środki, by zabezpieczyć naszą suwerenność".

Kirby zastrzegł, że nie wie, czy dojdzie do tej podróży, zaznaczył, że decyzja w tej sprawie należy do samej Pelosi i nie chciał komentować spekulacji o tym, że administracja miała odradzać jej wizytę. O tym, że Pelosi ma zamiar odwiedzenia Tajwanu - jako najwyższy rangą przedstawiciel USA od wielu lat - informował m.in. portal Politico, choć sama polityk nie potwierdziła dotąd informacji. Prezydent Biden stwierdził później, że "wojsko uważa to za zły pomysł".

To, co robimy rutynowo, kiedy ona podróżuje za granicą, to nasz zespół ds. bezpieczeństwa narodowego dostarcza jej kontekstu informacyjnego (...) pracujemy z nią, by zapewnić, że ma wszelkie informacje i fakty, których potrzebuje, by podjąć najlepsze decyzje na temat podróży - dodał.

Dwa ważne tematy

Zapowiadając rozmowę Bidena z Xi, Kirby powiedział, że wśród tematów będą napięcia wokół Tajwanu i rosyjska agresja na Ukrainę.

To jest jedna z najważniejszych dwustronnych relacji na świecie w jednym z najważniejszych regionów na świecie, regionie Indo-Pacyfiku. Tematem będzie wszystko, od napięć wokół Tajwanu, po wojnę na Ukrainie i to, jak lepiej możemy zarządzać naszą rywalizacją - powiedział urzędnik. Dodał, że rozmowa przywódców jest planowana od "długiego czasu".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński