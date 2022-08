Kontrofensywa ma na celu głównie wyczerpanie wojsk przeciwnika i właśnie tym się zajmujemy. Chodzi o niszczenie magazynów z uzbrojeniem, atakowanie centrów dowodzenia i uderzanie w węzłowe punkty, w których Rosjanie koncentrują swoje oddziały, broń i sprzęt wojskowy. Takie działania mają poważny wpływ na morale (agresora) - wyjaśniła Humeniuk, cytowana przez agencję UNIAN.

Reklama

Kontrofensywa zbieżna z atakami na Krymie

Ataki na rosyjskie obiekty na tymczasowo okupowanym Krymie zbiegają się z kontrofensywą sił zbrojnych Ukrainy w obwodzie chersońskim - poinformował 16 sierpnia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Od 9 sierpnia na półwyspie doszło do eksplozji m.in. na lotnisku Saki w Nowofedoriwce, na terenie podstacji transformatorowej w mieście Dżankoj oraz w składzie amunicji we wsi Majskie. 18 sierpnia pojawiły się doniesienia o wybuchach w Kerczu i na lotnisku wojskowym Belbek na północ od Sewastopola.

Stany Zjednoczone i inni zachodni partnerzy, którzy dostarczają Ukrainie broń, nie nakładają na Kijów żadnych ograniczeń w związku z atakowaniem rosyjskich celów na tymczasowo okupowanym Krymie - oznajmił 16 sierpnia ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.