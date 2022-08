Natalia Humeniuk, rzeczniczka dowództwa operacyjnego "Południe", potwierdziła informację, że 109 pułk bojowników Donieckiej Republiki Ludowej wycofał się ze swoich pozycji w obwodzie chersońskim, a wspierający go rosyjscy spadochroniarze uciekli z pola walki.

Informacje te potwierdziły źródła portalu Ukrainska Prawda w siłach zbrojnych. Rozmówca serwisu zastrzegł jednak, że choć na niektórych odcinkach przerwano pierwszą linię obrony Rosjan, to "jest zbyt wcześnie, by mówić o czymś konkretnym, bo front jest wielki".

W obwodzie chersońskim Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły także w Berysławskie Zakłady Budowy Maszyn, gdzie armia rosyjska stacjonowała sprzęt, amunicję i siłę roboczą. Obecnie jest tam duży pożar.

Grupa operacyjna wojsk "Kachowka" poinformowała, że ​​w tymczasowo okupowanym rejonie Chersonia, "dzięki wyrzutniom HIMARS" zniszczone zostały prawie wszystkie duże mosty: kolejowy w Antoniwie, most drogowy i most Nowokachowa. Pozostały tylko przejścia dla pieszych. "Armia rosyjska została odcięta od transportów uzbrojenia i żołnierzy z terytorium Krymu. Dla Ukrainy to wspaniała szansa na odzyskanie okupowanych ziem" - głosi komunikat.

- Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły także działania ofensywne w różnych kierunkach, w szczególności w obwodzie chersońskim - powiedziała Natalia Humeniuk. - Dziś rozpoczęliśmy działania ofensywne w różnych kierunkach. Kontrofensywa trwa już od dłuższego czasu - wyczerpuje wroga i nie daje mu możliwości posuwania się naprzód - dodała.

Region chersoński, przylegający do anektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu, był jedynym ukraińskim obwodem w całości zajętym przez wojska rosyjskie po rozpoczęciu 24 lutego br. inwazji na Ukrainę.