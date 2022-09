Sąd Okręgowy w Bad Kreuznach w swoim werdykcie uznał zbrodnię za zabójstwo i tym samym przychylił się do wniosku prokuratury - informuje we wtorek telewizja ARD. Oskarżony przyznał się, że rozzłościł go młody kasjer, który nie chciał sprzedać mu piwa, bo nie miał obowiązkowej maseczki. Wziął więc z domu broń i podczas kolejnej wizyty na stacji benzynowej pociągnął za spust. Były też nagrania wideo z tego zdarzenia - przypomina ARD.

Zbrodnia wywołała przerażenie w Niemczech

Zbrodnia dokonana 18 września 2021 roku na stacji benzynowej w Idar-Oberstein w Nadrenii-Palatynacie wywołała przerażenie w całych Niemczech.