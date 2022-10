"We wrześniu 2022 r. we Francji odnotowano 313 ataków na laickość szkoły. Incydenty miały miejsce w różnych placówkach: od przedszkola do szkoły średniej; 54 proc. dotyczyło noszenia znaków i strojów religijnych" - poinformował minister edukacji Pap Ndiaye w swoim comiesięcznym raporcie.

"Łamanie neutralności religijnej szkoły objawia się poprzez noszenie muzułmańskich ubrań, głównie abaji" - sprecyzował resort edukacji w czwartek. Reklama Ndiaye obiecał, że co miesiąc ministerstwo będzie publikować raporty na temat laickości w szkołach. Ostatni raport z wiosny ubiegłego roku wskazał, że od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zarejestrowano 627 ataków na laickość we francuskich szkołach. Z Paryża Katarzyna Stańko Bartosz Lewicki