Linie lotnicze, które transportują drony do Rosji to państwowy Iran Air, należący do Korpusu Strażników Rewolucji Puya Air, Saha Airlines - linie stanowiące część irańskich sił powietrznych i prywatny przewoźnik Mahan Air, który był objęty sankcjami amerykańskiego ministerstwa finansów - pisze "JP".

Reklama

We wtorek wywiad wojskowy Ukrainy poinformował, że na początku listopada Iran przekaże Rosji 200 dronów bojowych typu Shahed-136, Mohajer-6 i Arash-2. Do Rosji mają one dotrzeć w częściach i tam zostaną złożone. Rosjanie mają je też przemalować i nanieść swoje oznaczenia, m.in. Gerań-2 na drony Shahed-136.

Wywiad sił zbrojnych Ukrainy wydał też komunikat, w którym zwrócił się o dostarczanie informacji na temat dostaw irańskiej broni do Rosji. "Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji, które pomogą nam ustalić logistyczne szlaki dostaw (...) i zidentyfikować osoby odpowiedzialne za te dostawy" - głosi oświadczenie, cytowane przez izraelski dziennik.

Od 13 września, kiedy Rosjanie po raz pierwszy zastosowali przeciwko Ukrainie drony kamikadze, Siły Obrony zestrzeliły ponad 300 takich bezzałogowców – podał we wtorek ukraiński wywiad wojskowy.