"Putin wysyła afrykańskich obywateli uwięzionych w Rosji na wojnę na Ukrainie. Zginął były student z Zambii" - napisał na Twitterze Nikołenko. Rzecznik wezwał Unię Afrykańską i wszystkie kraje Afryki do tego, by zażądały od Rosji zaprzestania zmuszania ich obywateli do udziału w walkach. "Afrykańczycy nie powinni umierać w imię chorych imperialnych ambicji Putina" - dodał.

Władze Zambii żądają wyjaśnień

W poniedziałek agencja Reutera podała, że władze Zambii zwróciły się do Moskwy o wyjaśnienie tego, jak doszło do śmierci na wojnie na Ukrainie jej obywatela, który odbywał karę więzienia w Rosji. 23-letni student inżynierii jądrowej przebywał w więzieniu w Moskwie w związku ze złamaniem rosyjskiego prawa wiosną 2020 r. Nie sprecyzowano, o jakie przewinienie chodzi. Jego ojciec, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że skazano go za obrót narkotykami.

Rosja poinformowała Zambię o śmierci jej obywatela we wrześniu. Nie wiadomo, kto i w jaki sposób zrekrutował Zambijczyka na wojnę - podkreśla Reuters. Szczątki mężczyzny przetransportowano do Rostowa nad Donem. Jego bliscy planują udać się do Rosji, by zidentyfikować ciało.