Papież wyraził, kilkukrotnie deklarowaną, gotowość Watykanu, aby "zrobić wszystko, co tylko możliwe, by negocjować i położyć koniec konfliktowi na Ukrainie".

Reklama

Stosunki między Watykanem a Kremlem

Odpowiadając na pytanie o stosunki między Watykanem a Kremlem, papież podkreślił, że Watykan "stale obserwuje rozwój sytuacji". Dodał, że Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej pracuje i "ocenia każdą hipotezę, uznaje za ważny każdy przebłysk, który mógłby doprowadzić do prawdziwego zawieszenia broni i prawdziwych negocjacji".

W międzyczasie jednak Watykan pozostaje "zaangażowany w pomoc humanitarną dla ludności umęczonej Ukrainy", którą papież "ma w swoim sercu wraz z jej cierpieniami".

Reklama

Nadzieja na pojednanie między Kijowem a Moskwą

A następnie staramy się rozwinąć sieć relacji, która sprzyjałaby zbliżeniu między stronami, aby znaleźć rozwiązania. Ponadto, Stolica Apostolska robi, co tylko może, by pomóc wziętym do niewoli - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla "La Stampy".

Tak, mam nadzieję. Nie zniechęcajmy się, pokój jest możliwy. Wymaga jedynie, aby wszyscy zaangażowali się w demilitaryzację serc, zaczynając od własnego, a następnie w unieszkodliwianie, rozbrajanie przemocy - zaznaczył papież, odpowiadając na pytanie, czy ma nadzieję, że między Kijowem a Moskwą dojdzie do pojednania.