Choćmogą się wydawać egzotyczne, a takie zachowania, jak nieuznawanie dokumentów wydawanych przez RFN, przypominają walkę z wiatrakami, to jednak są przesłanki, przez które nie można ich traktować jako nieszkodliwych wariatów. Według Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) w 2021 r.. Większość z nich to groźby, a co piąte było z użyciem przemocy. Wzrost jest olbrzymi, ponieważ w latach 2019–2020 było ok. 600 takich zdarzeń. Obecnie liczbę członków Obywateli Rzeszy niemieckie służby szacują na 21 tys. Co zaskakuje, zdaniem BfV „prawicowe ekstremistyczne elementy ideologiczne są tylko nieznacznie widoczne wśród większości członków”. Wśród zatrzymanych znalazła się była posłanka radykalnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec Birgit Malsack-Winkemann, ugrupowania mającego sympatie prorosyjskie.