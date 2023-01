Istnieje realna możliwość, że Rosja będzie nadal osiągała zdobycze terytorialne w rejonie Bachmutu na wschodzie Ukrainy, ale jest mało prawdopodobne, by miała wystarczającą liczbę żołnierzy w tym rejonie, potrzebnych do dokonania przełomu istotnego pod względem operacyjnym, przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie dążą do rozwinięcia nowej osi natarcia w opanowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego i do odciągnięcia sił ukraińskich od mocno spornego rejonu Bachmutu - napisano w codziennym raporcie brytyjskiego wywiadu.

Ponadto, jak oceniono, "w ciągu ostatnich trzech dni Rosja prawdopodobnie przekształciła swoje sondujące ataki wokół miejscowości Pawliwka i Wuhłedar w bardziej skoordynowane natarcie".

Pawliwka i Wuhłedar leżą około 50 km na południowy zachód od Doniecka. W listopadzie 2022 roku Rosja przeprowadziła nieudany atak na ten obszar, wykorzystując 155. brygadę piechoty morskiej - przypomniano w brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej.

W ocenie brytyjskiego resortu obrony, elementy 155. brygady są ponownie zaangażowane w ataki na tym terenie, wchodząc w skład sił rosyjskich, które prawdopodobnie posunęły się kilkaset metrów za rzekę Kaszłachacz, wyznaczającą przez kilka miesięcy linię frontu.