Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski, ani nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę - powiedział Biden pytany przez dziennikarzy przed Białym Domem. Pytany, czy pojedzie też na Ukrainę, odparł, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko".

Ewentualna wizyta prezydenta Bidena w Polsce była w ubiegłym tygodniu przedmiotem rozmów szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z przedstawicielami Białego Domu i Departamentu Stanu. Przydacz stwierdził, że podczas rozmów dokonano dużych postępów w ustalaniu szczegółów wizyty.

Amerykańskie media pierwotnie podawały, że Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji 24 lutego.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński