Powinno zostać zmiecione - tak o palestyńskim mieściepowiedział minister finansów Izraela Becalel Smotricz. W ten sposób polityk radykalnej partii Religijny Syjonizm odniósł się do zastrzelenia w Huwarze na Zachodnim Brzegu dwóch Izraelczyków i Palestyńczyka. W odpowiedzi na to zabójstwo żydowscy osadnicy wyszli na ulice podpalać domy i samochody . W starciach w różnych częściach Palestyny zginęło co najmniej kilkanaście osób, a nawet 100 mogło zostać rannych.