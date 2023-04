Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, że liczy na jego pomoc, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny na Ukrainie i sprawić, że wszystkie strony powrócą do negocjacji. Z kolei przywódca ChRL Xi Jinping przekonywał, że "Chiny i Francja mają zdolność i obowiązek, by wykroczyć poza dzielące je różnice".

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zadała cios międzynarodowej stabilności - oświadczył francuski prezydent. - Wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówić Rosji do rozsądku i przywrócić wszystkich do stołu negocjacyjnego. Reklama "Zdolność i obowiązek" Chiny i Francja mają zdolność i obowiązek, by wykroczyć poza dzielące je różnice i ograniczenia w czasie, gdy świat przechodzi głębokie historyczne zmiany – oświadczył Xi Jinping. Reklama "Xi ocenił, że relacje chińsko-francuskie rozwijały się w stabilny i pozytywny sposób, rosła dwustronna wymiana handlowa, a współpraca w dziedzinach, takich jak przestrzeń kosmiczna czy rolnictwo przyniosła ważne rezultaty" – przekazała chińska agencja Xinhua. Koncepcja "strategicznej autonomii Europy" Na wspólnej konferencji prasowej Xi zapewnił o poparciu Chin dla "strategicznej autonomii" Europy, którą określił jako odrębny biegun w wielobiegunowym świecie. Wezwał wszystkie państwa do przestrzegania traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej. Chiny i Francja wzywają społeczność międzynarodową, aby uniknęła eskalacji kryzysu ukraińskiego – oświadczył przywódca ChRL po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Władze Chin nie potępiły Rosji za jej agresję przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W oficjalnych chińskich komunikatach mowa najczęściej o "kryzysie" lub "kwestii ukraińskiej". Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję