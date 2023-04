Premier dodał, że Vandecasteele jest przetrzymywany w Iranie jako zakładnik mimo licznych apeli belgijskich władz o jego uwolnienie.

Irański sąd skazał w grudniu 2022 roku Vandecasteele, pracownika organizacji pomocowej, na 28 lat więzienia. Minister sprawiedliwości Belgii Vincent Van Quickenborne powiedział wówczas w parlamencie, że zarzuty wobec Belga były sfabrykowane, a rząd zrobi wszystko co w jego mocy, by doprowadzić do jego uwolnienia.

Van Quickenborne oznajmił też wtedy, że skazanie Vandecasteele jest formą odwetu za wyrok więzienia wydany przez belgijski sąd na Asadiego.

Udaremnienie spisku

Asadi, były radca ambasady Iranu w Wiedniu, został w 2021 roku skazany przez sąd w Antwerpii na 20 lat więzienia za planowanie udaremnionego zamachu bombowego na wiec irańskiej opozycji na wygnaniu w 2018 roku w podparyskiej miejscowości Villepinte. Był to pierwszy proces irańskiego urzędnika oskarżonego o terroryzm w UE od rewolucji w Iranie w 1979 roku.

Spisek, mający na celu przeprowadzenie zamachu bombowego na wiecu Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI) w Villepinte pod Paryżem, został udaremniony przez niemiecką, francuską i belgijską policję. NCRI to polityczna organizacja z siedzibami we Francji i Albanii, wzywająca do obalenia obecnego reżimu ajatollahów w Iranie.

W marcu belgijski sąd konstytucyjny podtrzymał porozumienie między Belgią a Iranem, na mocy którego można dokonywać wymian więźniów.