Już od ponad roku kremlowski reżim nie może osiągnąć żadnego celu wyznaczonego na początku wtargnięcia na Ukrainę. Zwracam się do rosyjskich wojskowych, do tych, którym udało się przeżyć podczas "mięsnych szturmów" i w rozbitych okopach- będzie jeszcze gorzej - powiedział Budanow na nagraniu.

Macie wybór - umrzeć albo uratować swoje życie - kontynuował szef HUR.

Wezwał rosyjskich żołnierzy do oddawania się do ukraińskiej niewoli i wyjaśnił, w jaki sposób mogą to zrobić m.in. w ramach programu "Chcę żyć".

Poinformował, że ukraińskie siły przeprowadziły już przez linię frontu setki rosyjskich żołnierzy, którzy zgłosili chęć oddania się do niewoli.

Możecie zakończyć wojnę już teraz. Nie czekajcie, aż was zabiją albo ciężko ranią. Kontaktujcie się z projektem "Chcę żyć" i pomożemy w wyciągnięciu was ze zbliżającej się "maszynki do mięsa" - powiedział Budanow.