"Według wstępnych informacji, Łukaszenka został pilnie przetransportowany do Moskiewskiego Centralnego Szpitala Klinicznego po spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z Putinem . Obecnie pozostaje tam pod opieką medyczną. Czołowi specjaliści zostali zmobilizowani, aby zająć się jego krytycznym stanem" - napisał białoruski opozycjonista Wałeryj Cepkała - informuje Polsat News.

Według niego, leczenie się udało, ale na razie Łukaszenka jest w stanie nie nadającym się do transportu. Kremlowi, jak twierdzi Cepkała, zależało na uratowaniu zdrowia białoruskiego dyktatora, by rozwiać plotki, że to rosyjskie władze otruły Łukaszenkę.