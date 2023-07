W piątek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do NATO, by Polska wzięła udziału w programie Nuclear Sharing, Jest to porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. Na reakcję Wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa nie trzeba było długo czekać. Skierował on groźby wobec Polski.

Ewentualne rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce może skłonić ten kraj do jej użycia – stwierdził w rozmowie z TASS wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Reklama Miedwiediew grozi czołowym politykom polskim Biorąc pod uwagę fakt, że polskie przywództwo składa się dziś wyłącznie z patentowanych degeneratów, wniosek o umieszczenie w Polsce broni jądrowej grozi tylko jednym: taka broń będzie użyta – stwierdził Miedwiediew. Reklama Bunt Prigożyna. Miedwiediew wyczuł zagrożenie? Zamieścił poważny apel Zobacz również Jest w tym jedna pozytywna strona. Wszyscy Dudowie, Morawieccy, Kaczyńscy itd. znikną. No cóż, inni też znikną, niestety - powiedział Miedwiediew. Olga Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo