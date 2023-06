Bez wahania oświadczył: Rosyjskie rozmieszczenie broni nuklearnej na Białorusi jest całkowicie nieodpowiedzialne. I to pomimo faktu, że amerykańska broń jądrowa stacjonuje w całej Europie, w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji. Co więcej, nie jest to taktyczna broń nuklearna, ale broń lotnicza. To prawdziwa plaga. Ten człowiek trzyma w rękach tę właśnie broń nuklearną. Boże chroń Królową... - napisał Miedwiediew.

Reklama