Jeśli NATO, przede wszystkim USA i ich wasale, przestanie wysyłać broń i amunicję na Ukrainę to specjalna operacja wojskowa zakończy się za kilka miesięcy; a jeśli teraz przestaną wysyłać swoją broń, operacja specjalna zakończy się za kilka dni — powiedział Miedwiediew TASS.

Właściwie każda wojna, nawet wojna światowa, może zakończyć się bardzo szybko – kontynuował. Albo jeśli zostanie podpisany traktat pokojowy, albo zrobi się to, co Stany Zjednoczone zrobiły w 1945 r., kiedy użyły swojej broni jądrowej i bombowca do japońskich miast – Hiroszimy i Nagasaki. Rzeczywiście zakończyły wówczas kampanię wojenną kosztem życia prawie 300 000 cywilów - stwierdził.

Miedwiediew przyznaje: Armia rosyjska ma problemy

Miedwiediew podkreślił, że armia rosyjska jest "nowoczesna i bohaterska, mimo że przeżywa pewne problemy, jak każda armia".