kilka pozytywnych wiadomości dotyczących nowego uzbrojenia - zaznaczył Zełenski. Dziękuję wszystkim liderom za zaoferowanie nam tej pomocy - dodał. Dziękujemy za propozycje nowych pakietów obronnych i wsparcie ze strony naszych partnerów - powiedział Zełenski. - Dyskutowaliśmy o tym, co więcej możemy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. Mamydotyczących nowego uzbrojenia - zaznaczył Zełenski. Dziękuję wszystkim liderom za zaoferowanie nam tej pomocy - dodał.

Reklama

Rezultaty szczytu NATO w Wilnie są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, moglibyśmy uznać je za idealne - mówił. - Cenimy uznanie naszych wysiłków - zapewnił Zełenski, nie ukrywając, że deklaracja dokładnych ram czasowych dla wstąpienia jego kraju do NATO byłaby dla niego bardziej satysfakcjonująca, niż same oferty pomocy wojskowej.

Reklama

Prezydent Ukrainy uznał także, że w obliczu agresji ze strony Rosji już teraz sukces odnieśli wszyscy Ukraińcy, zarówno walczący na froncie żołnierze, jak i zwykli obywatele. Zełenski nazwał przeciwstawianie się Rosji "wojną o wolność i prawa człowieka".

Mówiąc o oczekiwanych gwarancjach bezpieczeństwa, przypomniał, że Kijów chce "gwarancji nie zamiast członkostwa w NATO, ale na czas procesu przyłączania kraju do Sojuszu". Zełenski wyraził też zadowolenie z powołania Rady NATO-Ukraina. - Zrobimy wszystko, by była skuteczna - zapewnił.