Weteran rosyjskiej armii i były oficer FSB Igor Girkin został zatrzymany - poinformowała jego żona we wpisie w serwisie Telegram. Girkin, który uczestniczył w operacji nielegalnego zajęcia Krymu przez Rosję w 2014 roku, a następnie zorganizował prorosyjskie milicje we wschodniej Ukrainie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania. Stało się to trzy dni po tym, jak wezwał Władimira Putina do ustąpienia ze stanowiska - przypomina serwis "The Moscow Times".

O zatrzymaniu napisała w serwisie Telegram żona Girkina, Mirosława Reginskaja. Poinformowała, że jej mąż został oskarżony o naruszenie artykułu 282 rosyjskiego kodeksu karnego, który mówi o "podżeganiu do nienawiści lub wrogości, a także o poniżaniu godności ludzkiej". Maksymalna kara za przestępstwo wynosi sześć lat pozbawienia wolności. Prawnik Girkina Aleksander Mołochow poinformował, że miejsce pobytu Girkina jest nieznane. Na Putina spadła krytyka z niespodziewanej strony. "Kraj nie wytrzyma kolejnych sześciu lat tej przeciętności" "Kraj nie przetrwa kolejnych sześciu lat" Według dziennika RBC, zatrzymanie nastąpiło po skardze byłego członka Grupy Wagnera, którą Girkin krytykował w przeszłości. Aresztowanie nastąpiło trzy dni po tym, jak Girkin wezwał Władimira Putina do ustąpienia. "Kraj nie przetrwa kolejnych sześciu lat tej przeciętności u władzy" – napisał Girkin do ponad 800 000 subskrybentów w serwisie Telegram. Girkin w listopadzie 2022 r. został zaocznie skazany na dożywocie przez sąd w Hadze za zestrzelenie lotu MH17 malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią Ukrainą w 2014 r., w którym zginęło 298 osób. Bartosz Lewicki